Pintor tem 40% do corpo queimado por choque elétrico

Um rapaz de 29 anos sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus enquanto pintava um imóvel, na manhã desta terça-feira (17), em Dracena.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava realizando a pintura em um barracão comercial, no bairro Metrópole, quando tomou um choque elétrico, por motivos a serem esclarecidos.

A vítima disse que não encostou em nenhum fio de alta tensão, mas apenas sentiu o rosto muito quente depois do choque e se afastou do local em que estava.

O trabalhador teve 40% do corpo atingidos por queimaduras de segundo e terceiro graus, que lhe causaram lesões no rosto, no pescoço, no tórax, nos braços e nas mãos.

A equipe do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima com técnicas de salvamento em altura, pois o trabalhador estava em cima do telhado do barracão, a cerca de dez metros de altura.

Depois de socorrido, o homem foi encaminhado ao Pronto-socorro de Dracena para receber atendimento médico.

Segundo a unidade de saúde, a vítima está estável e foi solicitada a sua internação em um hospital especializado em queimaduras.

A Polícia Científica foi até o local para realizar a perícia e investigar as circunstâncias do caso. (REPORTAGEM: G1 Presidente Prudente / FOTOS: Jorge Zanoni)