MARIÁPOLIS: Prefeito Val Dantas conquista três veículos 0 km para o setor da Saúde

Para mais conforto no transporte dos pacientes de Mariápolis, o chefe do poder executivo Val Dantas conquistou três veículos 0 km que foram apresentados na véspera do aniversário da cidade, no sábado (7), durante o show.

O veículo Chevrolet Spin de 7 lugares foi uma conquista através de pedido do prefeito Val Dantas, juntamente com os vereadores Maciel Lourenço e Cidinha ao deputado federal Vanderlei Macris.

Uma ambulância Chevrolet Montana foi destinada através do deputado Ed Thomas com pedido do prefeito e do vereador Alex. Uma outra ambulância foi conquistada por intermédio da ex-senadora Marta Suplicy também a pedido do prefeito Val Dantas.

“Agradeço a ex-senadora Marta, ao deputado federal Vanderlei Macris, ao deputado estadual Ed Thomas, vereadores e aos demais que não medem esforços e contribuem com nosso município”, encerrou o prefeito Val Dantas.

Com mais estes três veículos, a administração municipal acredita que irá melhorar ainda mais o transporte de pacientes diariamente em Mariápolis.