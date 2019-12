Motociclista fica gravemente ferido em acidente

Um motociclista ficou gravemente ferido em decorrência de um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (18), no Jardim Brasilândia, em Dracena.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por motivos ainda desconhecidos, um carro e uma moto envolveram-se em uma colisão no cruzamento das ruas Osvaldo Paulino dos Santos e Manoel Bandeira.

O motociclista, de 21 anos, sofreu fraturas no punho e no braço direitos e ainda no rosto. Além disso, o rapaz também teve cortes na cabeça.

A vítima foi socorrida consciente no local pela equipe do Corpo de Bombeiros e acabou encaminhada ao Pronto-socorro de Dracena para receber atendimentos médicos. (REPORTAGEM: G1 Presidente Prudente – FOTO: Divulgação)