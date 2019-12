Motorista sofre grave capotamento e foge do local do acidente

Um grave acidente foi registrado no fim da tarde desta terça-feira (17), na vicinal que liga Osvaldo Cruz a Sagres.

Segundo informações da Polícia Militar, o chamado dava conta de que um veículo preto havia colidido em uma árvore.

Os Bombeiros seguiram para o local do acidente com informações de que havia uma vítima presa em ferragens, porém, ao chegar fizeram varredura no veículo e redondezas sem encontrar a suposta pessoa envolvida.

Momento após, chegou no local do acidente um caminhão guincho particular informado que foi contratado pelo proprietário do veículo Siena placas de Marília e que o proprietário residia em Sagres.

Foi acionado o Policiamento Rodoviário Base Operacional de Adamantina que contou com apoio do DER no atendimento desta ocorrência.

FOTO E REPORTAGEM: Cristiano Nascimento/FM Metrópole