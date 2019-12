Polícia Ambiental flagra e multa pescador em quase R$ 5 mil na “Piracema” e apreende 1 mil metros de redes e 200 kg de peixes

Hoje (17) a Polícia Militar Ambiental realizou a intensificação do Policiamento Preventivo nos municípios de Teodoro Sampaio, Rosana e Euclides da Cunha Paulista, utilizando duas equipes terrestres e uma no Policiamento Náutico.

Durante patrulhamento náutico preventivo no Rio Paranapanema em Euclides da Cunha Paulista, uma equipe recolheu mil metros de redes de pesca que estavam dispostas no ambiente aquático sem a plaqueta de identificação do pescador responsável.

Já em Teodoro Sampaio, durante vistoria ao estoque de um pescador profissional (um homem de 38 anos) foi constatado que o mesmo armazenava 201,2 kg de peixes das espécies dourado, piapara, corimba e filés de armal.

Diante dos fatos, o envolvido foi autuado em R$ 4.724,40 por armazenar espécies provenientes da pesca proibida, haja vista o período da Piracema, sendo que todos os peixes são provenientes da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná.

As redes ficaram apreendidas na sede do 3º Pelotão de Polícia Militar Ambiental de Teodoro Sampaio e o pescado, após passar por perícia de médico veterinário e ser constatado próprio para o consumo, foi doado ao Lar do Ancião de Teodoro Sampaio.