FLÓRIDA: Prefeito Fróio anuncia mais uma verba de R$ 200 mil para pavimentação asfáltica

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional esta semana, o prefeito Wilson Fróio Júnior anunciou a autorização pelo Governo do Estado de mais uma verba desta vez no valor de R$ 200 mil para a pavimentação asfáltica em ruas e avenidas que ainda não possui o melhoramento.

Froio informou ainda que o recurso é fruto de emenda parlamentar do ex-deputado Abelardo Camarinha no ano passado, porém somente foi autorizada a liberação dos recursos agora com o empenho do deputado estadual Vinicius Camarinha junto ao Governo do Estado.

Ainda de acordo com o prefeito Fróio já está sendo elaborado o projeto técnico com as ruas que serão beneficiadas com a pavimentação asfáltica para a devida aprovação e autorização de licitação para a contratação de empresa especializada para a execução do serviço.

As obras devem ser executadas ainda no primeiro semestre do próximo ano, já que o recurso está autorizado, dependo apenas da parte burocrática. Fróio agradeceu o ex-deputado Abelardo Camarinha e o atual deputado Vininius Camarinha pela parceria em favor da população floridense.