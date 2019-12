IRAPURU: Museu Municipal inaugura acervo da história do município

Na terça-feira (10), aconteceu a solenidade de inauguração do Acervo da História de Irapuru no Museu Municipal, instalado na antiga estação ferroviária.

O evento contou com a presença de autoridades municipais e moradores de Irapuru. No acervo histórico de Irapuru conta com fotos raras que contam a história da cidade em diferentes períodos, achados arqueológicos, coleções e muito mais, podendo ser visitados agora no Museu Municipal.

Durante o ato de inauguração, quem esteve presente gostou da organização do acervo e também com o grande número de material disponível.

O trabalho de organização contou com o trabalho do mestre e professor de história Clemente de Sales que afirmou que o acervo continua em construção. O Museu Municipal disponibilizará em breve os horários de visitação ao Acervo da História de Irapuru.