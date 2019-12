FLÓRIDA: Amigos da Cultura promove “Especial de Natal” nesta sexta-feira

Acontece na noite desta sexta-feira (20), na Praça Gerson Ferracini em Flórida Paulista, o “Especial de Natal” que proporcionará à população floridenses atrações diversas.



O evento realizado pelo grupo Amigos da Cultura, liderado pelo floridense Ricardo Lourenço teve início às 8h com a Feira de Artesanato contando com produtos de expositores da região.



Já as apresentações artísticas, serão realizadas no período noturno com início às 20h.



O destaque principal do evento será o show de Cida Ajala, artista de Presidente Prudente que levará ao palco o melhor da música brasileira e ainda temas natalinos. Uma praça de alimentação vai atender o público presente.



O evento é aberto à participação da população e tem o apoio cultural do Grupo Folha Regional – Jornal Site e TV.