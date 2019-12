FLÓRIDA: Com show de circo e a Banda Marcial, Papai Noel chega no Supermercados Ikeda

O Supermercados Ikeda de Flórida Paulista realizou ontem (20), a sua tradicional chegada do Papai Noel.



O evento ocorreu em frente ao supermercado contando com playground gratuito para as crianças e contou ainda com a apresentação da Banda Marcial, show de circo com malabares, mágicos, malabaristas e outros números.



Além de marcar o período natalino, o evento faz parte das comemorações dos 11 anos de forte atuação da empresa no comércio floridense.



HORÁRIO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO

Neste domingo (22), o Supermercados Ikeda vai funcionar das 8h às 12.

Na segunda-feira, o horário de funcionamento será das 8h às 22h para que os clientes possam aproveitar e fazer suas compras com maior tranquilidade e com diversas ofertas.