Idoso morre atropelado ao tentar buscar colchão que se soltou de caminhonete 

Um idoso de 64 anos morreu atropelado na noite de sexta-feira (20), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Marília.



Segundo a polícia, a vítima foi atropelada ao tentar buscar um colchão que havia se soltado de sua caminhonete.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária, o homem dirigia no sentido Oriente a Marília quando, no quilômetro 460, parou no acostamento e foi caminhando pela rodovia para buscar o colchão. Neste momento, o idoso foi atingido por uma moto.

Com o impacto, as duas pessoas que estavam na moto caíram na pista. Um carro que seguia atrás não conseguiu frear e passou por cima do idoso.

Osvaldo Lima Sampaio não resistiu aos ferimentos e morreu. O motociclista e a garupa foram encaminhados com ferimentos para o Hospital das Clínicas de Marília. (REPORTAGEM: G1 Marília)