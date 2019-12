Criança de seis anos é estuprada por namorado da avó

Um homem de 61 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar uma criança de seis anos na noite deste domingo (22), no Jardim Planalto, em Presidente Prudente. Vítima é neta da namorada do autor.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o suspeito reside no mesmo terreno que a namorada e avó da vítima há aproximadamente cinco meses. Ela mora nos fundos com a filha e duas netas, uma de seis e a outra de oito anos, e ele mora em uma casa na frente.

Quando acionou a polícia, a avó contou, segundo a ocorrência, que o autor teria “passado a mão na vagina de sua neta”.

Os policiais foram até o local e conversou com a mãe da vítima, que relatou que viu sua filha no colo do suspeito e ele estava “acariciando” com a mão a vagina da criança. A vítima estava de short e calcinha e, de acordo com a mãe, o suspeito estava com a mão dentro de do short.

A mãe, conforme consta no boletim, perguntou à filha duas vezes sobre o ocorrido e a criança confirmou que o homem estava passando a mão em sua vagina.

A irmã, de oito anos, contou aos policiais que o namorado da avó havia a convidado para sentar no colo dele, mas ela não aceitou e se afastou.

Ainda conforme informações da ocorrência, a mãe da vítima disse que flagrou a situação na área da casa do suspeito, que fica no imóvel da frente. A neta também confirmou para a avó o que havia acontecido.

Quando soube, a avó, segundo o boletim, foi até o autor para conversar a respeito da situação. Ele negou os fatos. O homem estava bastante alterado, momento em que a avó o empurrou e ele caiu, conforme o boletim.

Em seguida, o irmão do suspeito chegou ao local e o levou para sua casa.

A polícia localizou o suspeito na residência do irmão e o indagou sobre o ocorrido. Ele afirmou que estava brincando com as crianças e que a vítima estava em seu colo, mas disse que em nenhum momento passou a mão em seu órgão genital.

O homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável consumado.

Inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. (FONTE: G1 Presidente Prudente)