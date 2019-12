De “saidinha”, preso furta casa de policial e volta para a cadeia

Na noite deste domingo (23), um homem, de 38 anos, que estava de saída temporária do presídio do distrito de Montalvão, foi preso em flagrante após furtar a residência de um policial, no Parque Residencial Servantes, em Presidente Prudente.

O autor, conforme informações da polícia, foi flagrado no momento em que pulava o muro de uma casa.

Na abordagem, os policiais reconheceram o homem, que os informou que estava de saída temporária do presídio do distrito de Montalvão. Ele carregava uma mochila com diversos produtos furtados.

Posteriormente, de acordo com a polícia, os objetos foram reconhecidos e foram identificados que pertenciam a um policial militar, que reside na casa ao lado da que o autor foi visto pulando o muro.

O homem confessou que havia realizado o furto na casa do policial. A vítima foi chamada e reconheceu seus pertences.

Ainda conforme informações da polícia, o autor foi preso em flagrante e levado à Delegacia Participativa, permanecendo à disposição da Justiça.