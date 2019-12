Supermercado é alvo de roubo, ladrões seriam presos em “saidinha” do semiaberto de Pacaembu

Um supermercado foi alvo e um roubo por volta das 12h deste domingo (22), em Lucélia.

Segundo as primeiras informações obtidas pela nossa reportagem com a Polícia Militar, três homens são apontados como autores do crime.

Eles chegaram na empresa e renderam um funcionário que estava na entrada do estabelecimento próximo ao horário de fechamento.

Vídeos recebidos pela nossa reportagem mostram que um dos indivíduos estava armado com um revólver.

Informações ainda não confirmadas dão conta de que cerca de R$ 40 mil teriam sido levados na ação criminosa.

As polícias Civil e Militar agiram rápido e de acordo com uma fonte ligada à nossa reportagem, os autores já teriam sido identificados e tratam-se de presos da Penitenciária de Pacaembu (semiaberto) que foram beneficiados com a “saidinha” das festas de final de ano.

Os trabalhos de buscas pelos autores prossegue sendo realizados pela Polícia e quem tiver informações que levem ao paradeiro dos autores pode comunicar as autoridades através do telefone 190.