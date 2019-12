BAEP “vai à caça”, prende três assaltantes, apreende fuzil e veículo roubado

O cofre roubado de uma empresa também foi recuperado



O 8º Batalhão de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de Presidente Prudente prendeu em flagrante madrugada três homens que agiram no roubo a um posto de combustíveis na Rodovia Comendador Bonfiglioli.



a ocorrência teve início na tarde de ontem e só terminou na madrugada desta terça-feira (24).



Os homens haviam chegado ao local e rendido os funcionários levando um cofre contendo cerca de R$ 50 mil.



Diante do ocorrido e com informações levantadas pelas equipes do BAEP, os policiais localizaram três dos cinco indivíduos e apreenderam ainda um fuzil 556 que é de uso restrito das forças armadas, uma grande quantidade de munições, um veículo utilizado na ação que havia sido roubado em outra data, duas armas de fogo e recuperou o cofre que estava no interior do carro.



Foram apreendidos com os assaltantes também o valor de R$ 1.600.



Todos os três indivíduos detidos foram encaminhados para a Delegacia Participativa onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.



Eles vão responder por roubo, associação criminosa e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Também foi lavrado o boletim de ocorrência de localização/apreensão de veículo

Outros dois indivíduos que também participaram do roubo foram identificados e estão foragidos. De acordo com a PM, as buscas pelos autores continuam.



Vale ressaltar que no momento em que foram descobertos e abordados pelo Batalhão de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar, os indivíduos que portavam amplo poder bélico e que poderiam ter reagido acabaram se entregando, evitando que a ocorrência tivesse um desfecho diferente do ocorrido, uma vez que os policiais do 8º BAEP possuem preparo e equipamentos necessários para a atuação nos mais diversos tipos de ocorrência de grande vulto com enfrentamento ao crime organizado nas mais diversas formas.