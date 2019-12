Cinco pessoas ficam feridas em acidente entre dois carros

Cinco pessoas ficaram feridas em decorrência de um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (24) no km 106 da Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), a chamada Rodovia da Integração, em Presidente Venceslau.

De acordo com as informações disponibilizadas pela Polícia Militar Rodoviária, dois carros envolveram-se em uma colisão frontal, por volta das 12h30.

Das cinco vítimas, quatro pessoas tiveram ferimentos leves e uma sofreu lesões graves

Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Venceslau para receber atendimento médico.

A vítima com ferimentos graves teve fratura de fêmur e deverá ser transferida para uma unidade de saúde de Presidente Prudente.

Segundo a polícia, o trânsito foi controlado no local com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). (FONTE: G1 Presidente Prudente)