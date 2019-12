FLÓRIDA: Câmara economiza em 2019 e devolve em torno de R$ 500 mil aos cofres públicos

Finalizando o ano de 2019, a Câmara Municipal de Flórida Paulista está fazendo a devolução dos recursos que foram economizados durante o ano para os cofres públicos.

Em conversa com a reportagem, o presidente do legislativo, vereador Thiago Venceslau Rodrigues (Tripinha), informou que será feita a devolução de cerca de R$ 500 mil aos cofres públicos.

Este recurso que representa a maior quantia economizada no legislativo nos últimos anos, irá retornar para os cofres públicos, porém os vereadores em recente reunião com o prefeito Wilson Fróio Júnior fizeram sugestão para a utilização dos recursos que foram economizados ao longo do ano de 2019.

Foi sugerido ao prefeito que fornecesse um bônus natalino ao funcionalismo municipal no valor de R$ 100,00; aquisição de uma ambulância; aquisição de um trator retroescavadeira; reforma da creche antiga e melhorias na escola Octaviano.

De pronto, o prefeito Fróio atendeu a sugestão do bônus natalino para o funcionalismo que já foi aprovado e está sendo pago. Porém devido a necessidade de pagamento dos precatórios judiciais a Prefeitura terá que priorizar o pagamento para não prejudicar a folha de pagamento nos próximos meses.

O presidente da Câmara Tripinha em conversa com a reportagem destacou que a economia neste volume de R$ 500 mil, somente foi possível com um trabalho conjunto entre os vereadores e funcionários do legislativo.

“Buscamos trabalhar com responsabilidade, desde o primeiro dia como presidente da Câmara, porém com a parceria entre todos, acredito que o maior beneficiando é a população floridense”, afirmou.