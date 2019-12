FLÓRIDA: Deputado viabiliza verba de R$ 250 mil para obras de reforma da praça central

O prefeito Wilson Fróio Júnior foi informado esta semana, que o Governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Regional determinou a liberação de Emenda Parlamentar de autoria do deputado estadual Vinicius Camarinha para Flórida Paulista.

A emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil será aplicada para a realização de obras de reforma e modernização da praça Gerson Veronese Ferracini.

A verba foi uma reivindicação do prefeito Fróio junto ao deputado Vinicius Camarinha que atendeu prontamente o pedido e agora está sendo processado pelo Governo do Estado.

Fróio ressaltou que agora aguarda os trâmites burocráticos para que no começo do próximo ano, já possa assinar o convênio e garantir a liberação do recurso o mais rapidamente possível.

Ainda o prefeito Fróio fez questão de ressaltar a parceria com o deputado Vinicius Camarinha que viabiliza recursos importantes em benefício da comunidade floridense.