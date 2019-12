FLÓRIDA: Paróquia atende mais de 70 famílias com cestas básicas de Natal

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista entregou no dia 17, mais de 70 cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade social.

As cestas que contam com alimentos diversos, frango e panetone são fruto do trabalho dos membros da pastoral e doações recebidas da comunidade, entidades, comerciantes e o Lions Clube de Flórida Paulista. Apesar de estar em período natalino, a Pastoral Social que existe há décadas e realiza um trabalho de destaque na comunidade católica, faz o trabalho mensalmente contando com o empenho de seus membros visando proporcionar a alimentação saudável aos atendidos.

Em conversa com a nossa reportagem, os membros da pastoral destacaram a alegria em poder fechar mais um ano ajudando quem precisa e agradeceu a colaboração da população de uma maneira geral, uma vez que durante o ano de 2019 foram entregues mais 700 cestas às famílias floridenses.

Interessados em colaborar com a confecção mensal das cestas podem efetuar doações direto na Secretaria Paroquial ou comunicar através de ligação que a equipe se dirige para retirar os donativos no local indicado.