IRAPURU: 19ª edição do Caipirapuru acontece nos dias 27, 28 e 29 de dezembro

O Caipirapuru 2019 – Festival Caipira de Irapuru, tradicional festa que ocorre anualmente desde a sua primeira edição em 2001, trazendo alegria e cultura de raiz para Irapuru e toda a região, acontece neste ano nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, na praça Osvaldo Leite Ribeiro.

Com o evento prestes a celebrar duas décadas de sua criação, a festa desse ano além de enaltecer os já conhecidos valores que marcam a cultura caipira da região será alicerce para o festejo da próxima edição, “Rumo aos 20 anos”.

Neste ano, além de artistas e orquestras de viola de Irapuru e região que sempre participam da festa, o evento contará com apresentação de Benê Soares e Rouxinol, Trio Pantanal, Bruno Sanches, Edson Esteves e Fernando, Pedro Carreiro e Tarumã, Jordão e rio Sereno, Mariano da Viola e Marcelo.

Destacando ainda os shows especiais de Juliana Andrade e Cleiton Torres; e Mocóca e Paraíso. Isso tudo temperado como muita música raiz, artesanato caipira e comida típica.

A grande festa também contará com oficinas culturais de toque de viola, cordel caipira, fabricação de viola artesanal e artesanato com palha de milho.

O festival conta com o apoio do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo (ProAc), conquistado por meio de um projeto criado por Renato de Jesus Souza Silva, também idealizador da melhor festa caipira da região.