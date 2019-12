FLÓRIDA: Praça e ruas centrais serão interditadas para a comemoração do Natal

Tendo em vista as comemorações do Natal que costumeiramente ocorrem na Praça Gerson Ferracini em Flórida Paulista, a Polícia Militar em parceria com o Poder Judiciário e o Ministério Público com o apoio da Prefeitura Municipal, elaborou um plano visando garantir a maior segurança aos que saírem de suas casas para o lazer no local.



De acordo com documento do qual nossa reportagem teve acesso, todas as vias de acesso à praça serão interditadas, são elas: 9 de Julho, José Fróio, Expedicionários, São Paulo, Dirceu Rodrigues, Regina Stefani, Manoel Garcia Redondo, e Augusta Gava Garbelotto.



Em conversa com a nossa reportagem, o Sargento D’Aquino, comandante do 4º Grupamento Policial de Flórida Paulista, informou que todas as vias serão sinalizadas e que a PM vai atuar na fiscalização, segurança e autuação de infrações.



O mesmo plano se aplicará ao Ano Novo, segundo informou o documento.



DICAS DE SEGURANÇA



A Polícia Militar ressaltou ainda a importância da prevenção de furtos de celulares e outros objetos de valor.



Destacou também que em casos de viagem é importante manter um familiar, vizinho ou outra pessoa de confiança informada sobre o período em que se ausentará de casa ou comércio.



Em atitude suspeita ou ocorrências, a população pode contar com a Polícia Militar através do telefone 190 e se beber, não dirija.