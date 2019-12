Prefeitura de Salmourão promove grandiosa festa de Natal para as crianças e toda comunidade

Durante a tarde desta última quinta-feira (19), a Prefeitura de Salmourão promoveu a grandiosa festa de Natal para as crianças e para toda a comunidade do município, com diversas atrações e ainda muita diversão para todos que prestigiaram o evento.

A tarde contou com diversos brinquedos como cama elástica, tobogã e touro mecânico que foram disponibilizados pela Prefeitura Municipal de forma inteiramente gratuita para que todas as crianças pudessem se divertir.

Além dos brinquedos, foram também oferecidos às crianças e a toda comunidade um lanche que contou com opções diversificadas como bolos, algodão doce, refrigerante e cachorro quente com muita fartura e alegria.

Na continuidade do evento, as crianças puderam também apreciar um show de mágica e as brincadeiras dos palhaços Parafina e Mixaria, que deixaram as crianças encantadas com o espetáculo que rendeu muitas risadas e sorrisos alegres. Também aconteceu após a apresentação do show, a chegada do Papai Noel.

A festa foi finalizada com a distribuição de bolas para as crianças, que ao saírem do salão paroquial espalharam um belo colorido pelas ruas do município, cada uma com uma bola de cor diferente.

O Prefeito Ailson participou de todo o evento, tirando fotos com as crianças, esbanjando sorrisos e ainda sempre brincando com as crianças e adultos.

Ailson agradece a todos os funcionários que trabalharam, bem como a todas as pessoas que colaboraram para que essa maravilhosa festa pudesse acontecer.

Ass. de Comunicação/Prefeitura