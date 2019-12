Veículo fica suspenso em palanque após capotamento, motorista fica ferido

Um homem ficou ferido em decorrência de um acidente de trânsito na tarde desta terça-feira (24), no km 75 da Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), em Rancharia (SP).

De acordo com as informações disponibilizadas pela Polícia Militar Rodoviária, um carro transitava no sentido Bastos/Rancharia, quando, por volta das 12h30, o condutor perdeu o controle da direção e capotou o veículo fora do acostamento.

A vítima, que dirigia o carro, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Pronto-socorro do Hospital e Maternidade de Rancharia para receber atendimento médico.

Ainda segundo a polícia, o trânsito foi controlado no local com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). (FONTE: G1 Presidente Prudente)