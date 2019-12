Jovem fica ferida ao ser atropelada por carro no centro da cidade

Uma jovem, de 17 anos, ficou levemente ferida após ser atropelada por um veículo Gol com placas de Arapongas/PR, na madrugada desta quarta-feira (25), no Centro de Osvaldo Cruz.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Portal Metrópole de Notícias, o Gol seguia sentindo Centro a Rotatória do Cristo, quando ao passar na frente da praça da Matriz, por motivos a serem investigados, a jovem tentou atravessar a via e acabou sendo atropelada.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e socorreu a vítima para a Santa Casa de Osvaldo Cruz com várias escoriações.

A Polícia Militar esteve no local e registrou o B.O de acidente de trânsito com vítima. (FOTO: Cristiano Nascimento / Metrópole FM)