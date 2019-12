Camionete capota e quatro pessoas ficam feridas, um bebê que estava na “cadeirinha” saiu ileso

Quatro pessoas ficaram feridas em decorrência de um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (25), no km 642,500 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Junqueirópolis.

De acordo com as informações disponibilizadas pela Polícia Militar Rodoviária, todas as vítimas tiveram ferimentos leves e eram ocupantes de uma caminhonete que capotou na via, por volta das 12h10.

A corporação ainda informou que o veículo seguia no sentido Dracena–Irapuru , quando no local, por motivos a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção e houve o capotamento.

O trânsito no local não precisou ser interrompido, mas foi sinalizado e momentaneamente controlado para a prestação do socorro às vítimas, que acabaram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-socorro de Dracena para atendimento médico, entre elas um bebê que estava no “bebê conforto” e saiu ileso.

A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia no local do acidente. (G1 Presidente Prudente com fotos do Boletim da Hora)