FLÓRIDA: Mais de 10 mil alevinos são soltos no Rio do Peixe por grupo de pescadores

A ação ambiental promovida por um grupo de pescadores de Flórida Paulista e região, possibilitou a soltura de mais de 10 mil alevinos nas águas do rio do Peixe em Flórida Paulista.

O trabalho que contou com a participação de um grande número de voluntários, ocorreu no sábado (14) no período da manhã, estendendo-se até a tarde.

A soltura dos alevinos ocorreu em pontos estratégicos do rio do Peixe previamente estudados pelo grupo. Foram soltas as espécies pintado, dourado, piauçu, piapara e pacu.

A aquisição dos alevinos foi possível graças ao apoio de colaboradores que efetuaram doações em dinheiro.

Em conversa com a nossa reportagem, Marco Alecio que é um dos idealizadores do projeto, afirmou que o sucesso da ação ambiental só foi possível graças ao engajamento de pessoas de Flórida Paulista e região.

A ação teve ainda o apoio de engenheiros ambientais e da Polícia Militar Ambiental – Base Operacional de Dracena.