Galho de eucalipto cai em praça e mata garoto de 14 anos

Uma tragédia abalou os moradores de Quintana na noite deste Natal. Um adolescente de 14 anos morreu ao ser atingindo por um galho de eucalipto. Ele brincava numa praça bastante movimentada, quando aconteceu o acidente. O corpo foi levado ao IML de Tupã e o local foi isolado. A polícia investiga o caso.

De acordo com testemunhas, Danilo Andrade da Silva estava com outros amigos na pista de skate na praça dos eucaliptos, por volta das 22h30, quando um dos galhos acabou se desprendendo da árvore (altura aproximada de 10 metros), atingindo em cheio a vítima. Não ventava forte no momento da queda.

Com graves ferimentos principalmente na barriga e na cabeça, o garoto chegou a ser socorrido por uma ambulância do município até à Santa Casa de Pompeia, mas não resistiu, falecendo logo em seguida.

Moradores de Quintana informaram que os eucaliptos plantados são muito antigos (pelo menos 60 anos), tanto que deram nome a praça, localizada às margens da SP-294.

O local é muito frequentado, inclusive com a realização de eventos. A pista de skate está localizada atrás da igreja matriz e Danilo brincava com outros colegas que não foram atingidos.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado. Vizinhos disseram que a árvore estaria infestada de cupins, mas só o laudo do Instituto de Criminalística irá apontar as causas do acidente. (FONTE: Visão Notícias)