CDHU entrega 202 moradias em Junqueirópolis

A Secretaria de Estado da Habitação, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), entregou 202 moradias do Conjunto Residencial das Américas, em Junqueirópolis. O investimento no empreendimento foi de R﹩ 22,7 milhões.

“Vocês vão passar o Ano Novo em Casa Nova”, disse o secretário de Estado da Habitação em exercício, Fernando Marangoni, durante a cerimônia de entrega de chaves. Ele ressaltou que o Governo Estadual trabalha para que o sonho da casa própria se torne realidade para as famílias de menor poder aquisitivo e para garantir emprego à população. “A dignidade da pessoa tem dois endereços. O endereço da casa e o endereço do trabalho. Hoje, estamos aqui entregando o endereço da casa própria. E São Paulo foi o Estado que mais gerou empregos em 2019”, explicou Marangoni.

As casas entregues têm 56,67 metros quadrados, dois dormitórios, sala, banheiro e cozinha. Os imóveis contam de piso cerâmico em todos os cômodos, azulejo no banheiro e cozinha, cobertura em estrutura metálica, muro de divisa e sistema de aquecedores solares para água do chuveiro. O conjunto possui infraestrutura completa: redes de água, esgoto e elétrica; drenagem, pavimentação, paisagismo e iluminação pública.

Os futuros moradores terão prazo de até 300 meses para quitarem seus imóveis. As prestações são subsidiadas pelo Governo do Estado e calculadas de acordo com a renda familiar, garantindo que quem ganha até três salários mínimos desembolse apenas 15% dos rendimentos. Nessa entrega, 86% das famílias beneficiadas pertencem a essa faixa de renda. O valor da menor prestação é de R﹩ 149,70.