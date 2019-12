Osvaldo Cruz trabalha nos últimos detalhes para a Copa São Paulo de Futebol Júnior

Quase tudo pronto para o início da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Prefeitura de Osvaldo Cruz realiza as últimas adequações para a bola rolar a partir do dia 03/01/2020 no evento organizado pela Federação Paulista de Futebol.

A Prefeitura realiza construção de vestiário feminino, melhorias no gramado e arquibancadas e adequações de segurança exigidos pelo Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

A torcida vai para o Osvaldo Cruz F.C. em sua terceira participação na Copinha e tentar conquistar a primeira vitória e, ainda, avançar pela primeira vez à segunda fase.

Osvaldo Cruz está no Grupo 1, sediado em seu próprio estádio, o Brenão, ao lado de Londrina, Ponte Preta e São José (RS). A estreia é no dia 3 de janeiro, às 17h, contra a Ponte .

Confira os jogos todos no Brenão:

Sexta-feira – Dia 03/01 às 17 horas:

Osvaldo Cruz x Ponte Preta

Segunda-feira – Dia 06/01 às 17 horas:

Osvaldo Cruz x São José

Quinta-feira – Dia 09/01 às 19h15

Osvaldo Cruz x Londrina (PR)

Os jogos têm entrada franca.

(Fonte: Assessoria de Imprensa_com fotos de Odair Cavalcante_Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo)