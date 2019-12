Três menores arrombam e furtam loja, mas acabam apreendidos pela Polícia Militar

A Polícia Militar de Lucélia apreendeu em flagrante na tarde de ontem (26), três menores com 14, 15 e 16 anos de idade pelo ato infracional de furto qualificado.



De acordo com a PM, a apreensão ocorreu por volta das 15h38, quando as equipes realizavam diligências no intuito de localizar os autores de um furto ocorrido em uma loja de confecções e após obterem informações, localizaram os menores que em breve conversa acabaram confessando o crime.



Parte das mercadorias da loja foi devolvida pelos infratores. As peças estavam nas residências dos menores.



Os três indivíduos foram conduzidos ao Plantão Policial juntamente com os produtos furtados que foram restituídos ao proprietário da empresa.



Após os trabalhos da Polícia Civil, os menores foram liberados permanecendo sob os cuidados de seus genitores.