Homem mata a companheira a facadas e se suicida

Uma mulher de 21 anos foi assassinada pelo companheiro na tarde deste sábado (28), no bairro Alto da Boa Vista, em Regente Feijó (SP).

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima foi atingida por golpes de faca na residência do casal, onde foram encontradas manchas de sangue. Ela saiu do imóvel e morreu na rua, segundo a polícia.

Após o crime, o homem fugiu em um carro e se suicidou batendo frontalmente o automóvel em um caminhão no km 553 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), conforme a Polícia Civil.

O motorista do caminhão relatou à polícia que o condutor do carro trafegava pela contramão de direção.

A Polícia Civil ainda informou que a mulher e o homem tinham um filho de seis anos, que foi entregue aos avós.

Dentro do carro que o homem conduzia foi encontrada uma faca suja de sangue, a qual a Polícia Civil acredita que tenha sido usada no crime.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, duas faixas da pista leste da rodovia chegaram a ser interditadas para o atendimento da ocorrência e o trânsito fluiu pelo acostamento com o apoio da Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart).

O caso é tratado pela Polícia Civil como feminicídio seguido de suicídio.

A perícia foi acionada para o local do assassinato e também para o do acidente.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também trabalharam no atendimento das ocorrências. (FONTE: G1 Presidente Prudente)