Acidente entre ônibus e caminhão deixa quatro feridos, motorista está em estado grave

Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou quatro pessoas feridas, na madrugada desta segunda-feira (30), na Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), em Santa Cruz do Rio Pardo (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, o ônibus seguia de Presidente Epitácio (SP) para São Paulo quando colidiu com a traseira de um caminhão no quilômetro 298 da rodovia.

Com o impacto, o motorista do ônibus ficou gravemente ferido e foi encaminhado para a Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele segue internado na UTI em estado grave, sob cuidados intensivos.

Outros três passageiros do veículo também foram levados ao hospital, mas já receberam alta, segundo a Santa Casa. Do caminhão, não há registro de feridos.

Segundo os bombeiros, a carga de metal que o caminhão transportava caiu sobre a pista, que precisou ficar com uma faixa interditada durante a ocorrência, sentido Santa Cruz do Rio Pardo a Bauru. A perícia vai investigar as causas do acidente. (FONTE: G1)