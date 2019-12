FLÓRIDA: Prefeitura realiza a tradicional virada do ano

Praça e ruas centrais serão novamente interditadas



A Prefeitura de Flórida Paulista realiza na noite desta terça-feira (31), seu tradicional evento da virada do ano que marca o início de 2020.



A festa que é tradição por reunir as famílias e a juventude, além de pessoas de diversas cidades da região acontecerá na Praça Gerson Ferracini que oferece também como atrativo a fonte luminosa.



Na rua da Feira Livre, um palco e estruturas montadas proporcionarão ao público presente a apresentação do DJ Cleyton tocando todos os ritmos que fizeram sucesso ao longo do ano de 2019 e as músicas da atualidade.



Às 0h do dia 1º, quando se celebra a virada do ano, os fogos vão colorir os céus da Cidade Amizade.



INTERDIÇÃO DA PRAÇA, RUAS E AVENIDAS CENTRAIS

A exemplo do ocorrido no Natal, as ruas centrais e a Praça Gerson Ferracini terão o tráfego de veículos interditado para a realização do evento garantindo que os pedestres possam circular com segurança.

Um comunicado em som de rua está circulando desde o início da manhã desta terça-feira, informando que a partir das 17h, todos os pontos que serão interditados vão ser evacuados para a implantação de sinalização de interdição por parte da Prefeitura.



Está vetado manter veículos estacionados nos locais de interdição, sendo passível de multa e recolhimento de veículo em caso de violação dos trechos sob os cuidados do policiamento.



REFORÇO DO POLICIAMENTO

Um plano de reforço do policiamento foi estrategicamente montado pela Polícia Militar para garantir a tranquilidade da população e a segurança dos participantes do evento.

De acordo com o Sargento PM D’Aquino, o plano conta com viaturas em patrulhamento desde a entrada da cidade, centro e bairros.



Também estarão atuando na cidade além das viaturas de área, a Força Tática, Comando de Grupo Patrulha e outras equipes especializadas da Polícia Militar.



Ainda segundo a PM, serão realizados testes de bafômetro e outros procedimentos como de costume.



Os policiais contarão com amplo aparato, equipamentos e dispositivos que se necessários serão utilizados para garantir a ordem pública na concentração de pessoas e nos demais pontos da cidade.