Acidente entre duas motos deixa um homem gravemente ferido

Um grave acidente foi registrado no centro de Osvaldo Cruz na noite desta segunda-feira (30). Segundo informações colhidas no local pela reportagem do Portal Metrópole de Notícias, duas motocicletas, ambas com placas de Osvaldo Cruz, por motivos a serem investigados, acabaram colidindo no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Félix Castilho Dias.

Com o choque, os motociclistas caíram e um dele, de iniciais W.S.P.F., ficou gravemente ferido com fratura de tíbia e fíbula, região do tornozelo direito. Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Osvaldo Cruz. Já o outro motociclista envolvido não se feriu.

A Polícia Militar e a Polícia Científica foram acionadas e compareceram no local. (FONTE: Metrópole FM – FOTO: Cristiano Nascimento)