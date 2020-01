Com a ajuda de populares, Polícia Militar salva mulher e evita que ela se jogue de pontilhão

A ação da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros resultou no salvamento de uma mulher que ainda não teve a idade divulgada em Lucélia.



O fato ocorreu no início da tarde desta terça-feira (31), no pontilhão que dá acesso da cidade ao Salto Botelho onde a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) passa por cima do dispositivo de segurança.



Populares foram os primeiros a chegar ao local e se depararam com a mulher que estava no lado externo do guarda corpo do pontilhão e que passou a ameaçar a tirar a própria vida.

Uma carreta foi colocada embaixo do pontilhão com o intuito de amenizar a queda, caso a mulher realmente se jogasse.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e passaram a tentar convencer a mulher a não se jogar, porém, sem sucesso inicialmente.



Após mais de uma hora de negociação e tentativas, os militares conseguiram se aproximar e imobilizaram a mulher que foi estabilizada e recebeu todo o suporte necessário.