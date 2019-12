FLÓRIDA: Casa de Apoio em Jaú recebe doação de mais de R$ 6 mil de brechó solidário

A Casa de Apoio aos portadores de câncer de Jaú, recebeu na semana passada a doação de mais de R$ 6 mil provenientes de ações sociais desenvolvidas com a realização de um brechó solidário.



O brechó foi realizado pela floridense Vilma Osugui, esposa do vice-prefeito Ilídio Ribeiro – “Português” contando com as doações e colaborações de várias pessoas e diversos segmentos da cidade que se engajaram em apoio à causa.



A entrega simbólica do valor foi realizada na residência da floridense e contou ainda com a presença da administradora financeira da entidade Leila Marton que efetuou a entrega do comprovante de depósito no valor de R$ 6.110,00 para o coordenador da Casa de Apoio, João Catenga formalizando assim a doação.



Em conversa com a nossa reportagem, a organizadora da ação social Vilma Osugui destacou que desempenha ações como esta desde o ano de 2007 e agradeceu o importante apoio de todos os colaboradores.