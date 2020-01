ARTIGO: Como lidar com as mudanças que 2020 trará

Uma coisa totalmente certa é que não conseguimos fazer uma previsão totalmente eficiente do futuro. Qualquer método utilizado estará fadado ao fracasso. Podemos no máximo criar projeções baseadas no passado e conjugadas com o presente para a possibilidade de certos cenários.

Agora uma coisa é inevitável, tudo muda a cada momento! Então precisamos ser especialistas em lidar com o inevitável.

Na história Bíblica há um exemplo de uma mudança avassaladora, a conversão do Apóstolo Paulo. Ele era alguém que perseguia os discípulos de Cristo e num dia em que sai para prender os cristãos, teve uma visão que mudou a sua vida. De combatente do Cristianismo, passa a ser seu maior propagador, escrevendo 13 cartas do Novo Testamento, fundando várias igrejas no mundo antigo e reconhecido como o grande teólogo da doutrina Cristã.

Em nossas vidas podem acontecer mudanças grandes como essas, e olhando para a história de Paulo podemos aprender a enfrentar tais transformações, pois a mudança pode ser a oportunidade para produzir mais.

Em muitas situações a atitude que temos será o diferencial entre a prosperidade ou a necessidade.

John Calvin Maxwell nos conta uma história:

Dois vendedores foram enviados a uma ilha para vender sapatos. O primeiro, na chegada, ficou chocado ao perceber que ninguém usava sapatos. Imediatamente enviou um telegrama para o escritório: “Volto para casa amanhã. Ninguém aqui usa sapato. ” Já o segundo ficou maravilhado. Imediatamente ligou para o escritório encomendando dez mil pares de sapatos. “Todos aqui precisam deles. ”

Vamos ver 10 atitudes que podem nos ajudar quando as mudanças batem em nossa porta

Descubra seu objetivo na vida.

Quando temos identidade, propósito e destino, as coisas ficam mais leves. Sofremos menos.

Seja ensinável.

Ter um mentor ou líder para guiar pelos mares bravios da mudança é essencial.

Vivemos num tempo em que as pessoas não querem mais se submeter ao aprendizado do outro, vivem por contra própria, perdem o benefício de uma grande ferramenta, de ser ensinado por outra pessoa. Ninguém é tão inteligente que não precisa aprender, mas também ninguém é tão medíocre que não tem nada a ensinar. Aprenda com humildade com o mentor que Deus colocou em sua vida. (Pais, professores, líderes, treinadores, palestrantes, escritores etc.)

Aperfeiçoe o bom senso.

Em meio a mudanças podemos tomar decisões precipitadas ou equivocadas, por falta de cautela. A sabedoria é a única coisa que garante decisões assertivas, escolhas bem-feitas e um melhor aproveitamento nos dias difíceis.

Comunicação.

Quando a mudança bate em nossa porta é necessário que tenhamos uma excelente comunicação com os que realmente importam em nossas vidas. Comunicar-se em meio às mudanças gera muita positividade e promove clareza na situação.

O segredo da comunicação é a verdade e a humildade. A arrogância é uma grande companheira de muitas histórias de derrotas.

Estude como gerir o tempo.

O tempo é a moeda desta geração, e se você não for perito em usá-lo corretamente, estará sempre ocupado, mas nunca sendo produtivo. A mudança pode ser uma oportunidade para produzir mais. Saímos da zona de conforto quando algo muda. É a chance de fazer mais e melhor. Pode ser o momento da guinada na vida. Não desperdice o tempo. Tenha uma agenda diária, uma meta mensal, um objetivo anual e um sonho para cada etapa de sua vida. Não seja ansioso pelo futuro e sim organizado no presente, pois isto tende a ser um colchão emocional para dias mais tranquilos.

6) Tenha um comportamento adequado.

Cuidado: Conquistamos muitas coisas pelo nosso talento e perdemos muitas coisas pelo nosso comportamento.

O nosso temperamento influi muito em nosso comportamento e como lidamos com as mudanças.

Pensamento geram sentimentos e sentimentos criam comportamentos. Cuide de sua mente na hora das mudanças.

Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8

Elimine as crenças limitantes

As crenças que nos limitam são aquelas frases que surgem de uma voz interior que diz:

NÃO DÁ!

NÃO POSSO!

É IMPOSSÍVEL!

ISSO NÃO É PRA MIM!

EU NÃO MEREÇO!

Assim nascem as crenças limitantes, que são pensamentos, interpretações que são tomados como verdadeiros, mas que no fundo são falsas ou pelo menos não são verdades absolutas

Personagens Bíblicos que tinham crenças limitantes.

Moisés disse que tinha dificuldade de falar. Mas foi um grande líder.

Jeremias disse que não podia porque não passava de uma criança. Mas foi um extraordinário profeta.

Gideão disse que era o menor da casa de seu pai. Mas foi um grande Juiz no Velho Testamento.

Domínio Emocional

Lidar com as mudanças inevitáveis da vida, quando se tem excelência emocional é mais leve e suave. Somos os únicos seres que têm 4 esferas existenciais. Biológico, emocional, social e espiritual

Cuide de suas emoções, pois na hora das mudanças elas podem ser o diferencial entre a vitória ou a derrota.

Riqueza inteligente.

Dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas influencia muitas coisas que são.

Saber onde colocar o recurso financeiro que conquistamos é uma das chaves para a vida abundante. O que você faz com o seu dinheiro? Pensar nisto é de suma importância.

Paulo orientou Timóteo sobre como lidar com o dinheiro, em que não devia colocar o amor nas riquezas. Ter amor pelo dinheiro não significa necessariamente ter muito dinheiro, pois há ricos extremamente liberais na área financeira, como existem pobres fortemente mesquinhos e apegados ao dinheiro idolatrando tudo que ele pode comprar.

Grupos de suporte

Ninguém se tornou relevante em uma geração sem contar com uma equipe. Cuide das amizades e principalmente da família, porque o relacionamento familiar é a base para enfrentar as mudanças que são apresentadas cotidianamente.

Aprenda lidar com as mudanças pois isso é o segredo de uma vida equilibrada.

Podemos ser o mestre de obras da construção de nossas vidas, quando Deus é reconhecido como Criador e Sustentador.

É difícil a mudança derrubar aquele que sabe o que quer. Olhe quem Paulo se tornou, seu nome é lembrado até hoje dando nome a maior cidade do Brasil e ao estado mais pujante da federação.

Sua motivação define como você enfrentará as mudanças!

Aguinaldo Adelino Carvalho

Professor, Teólogo e Psicoterapeuta