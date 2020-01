Casal de Flórida Paulista fica ferido em capotamento no trevo da Lagoa Seca

Um casal morador de Flórida Paulista ficou ferido em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido na SP-294 em Adamantina.

O capotamento ocorreu por volta das 14h desta sexta-feira (3) no trevo da Lagoa Seca localizado no km 596+600 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros.

As duas vítimas seguiam no veículo Corsa Sedan no sentido Lagoa Seca / SP-294 com destino a Flórida Paulista quando por motivos desconhecidos o veículo acabou atingindo dois canteiros e posteriormente capotou e foi parar no meio da rotatória.

A passageira ficou presa nas ferragens e precisou ser removida pelos bombeiros. O motorista passou pelo teste do bafômetro que constatou que o mesmo não dirigia sob o efeito de bebidas alcoólicas.

Ambos foram encaminhados com ferimentos leves para o Pronto Socorro de Adamantina onde permanecem sob os cuidados médicos.

Também atuaram nesta ocorrência a Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Científica e profissionais da Unidade Básica de Atendimento do Departamento de Estradas de Rodagem.

Um laudo do Instituto de Criminalística de Adamantina vai apontar as causas do acidente.



FOTOS: Diego Fernandes Silva / Folha Regional

ASSISTA AO VÍDEO AO VIVO TRANSMITIDO PELA TV FOLHA REGIONAL