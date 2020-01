Menina de 13 anos é estuprada pelo namorado da mãe em Flórida Paulista

De acordo com informações da Polícia Civil, a mãe da vítima contou que mantinha um relacionamento com o suspeito há algum tempo e sempre teve o costume de ir na casa dele com os quatro filhos.

Ao entrar no quarto do namorado da mãe para limpar o cômodo, de acordo com a polícia, o suspeito entrou com ela e começou acariciar seu corpo, passando as mãos por suas partes íntimas.