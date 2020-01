Policial militar aposentado é suspeito de incendiar residência com duas mulheres dentro

Um policial militar aposentado é suspeito de incendiar uma residência com duas mulheres dentro na noite desta quinta-feira (2), no Jardim Paulista, em Martinópolis. Ele está foragido.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem é proprietário da casa e as duas vítimas residem no local.

Ainda conforme a polícia, a suspeita é de que o homem teria ateado fogo em um cômodo do imóvel e fugido antes da chegada das equipes na casa.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) foi acionada para auxiliar na contenção das chamas, junto ao Corpo de Bombeiros.

Após o incêndio ser controlado pelas equipes, foi feita vistoria na residência, que foi interditada pela Compdec. O imóvel ficou com um cômodo destruído e os demais danificados pelas chamas.

As mulheres que estavam dentro da casa no momento do incêndio não se feriram.

Segundo informações da Compdec, elas foram alojadas por parentes e o suspeito continua desaparecido. (FONTE: G1 Presidente Prudente)