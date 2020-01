Cinco mortos e um ferido em acidente entre carro e caminhão 

Cinco pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente entre um carro e um caminhão por volta das 13h desta sexta-feira (3) em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu na altura do km 51 da BR-153.

As vítimas que morreram são dois casais e uma criança de um ano e dois meses. Todos estavam no carro, que capotou com o impacto da colisão.

A vítima ferida é o motorista do caminhão. Ele foi levado para o hospital com ferimentos leves.

O trecho da rodovia ficou interditado por cerca de três horas. A fila em ambos os sentidos passou de 5 km.

A Polícia Civil está investigando o acidente. (FONTE: G1)