Maquina roubada é localizada pela Polícia Rodoviária

Durante operação da Polícia Rodoviária, Foi passado à equipe da região que um maquinário agrícola, sendo uma pá carregadeira, com GPS havia sido roubado em Riolândia (SP), por volta das 19h desta sexta-feira (3), e estava dando sinal pela Rodovia Assis Chateaubriand, no sentido Presidente Prudente.

O policiamento rodoviário seguiu para a SP-425 a fim de localizar o produto do roubo. Nas proximidades do quilômetro 440,900, em cima de um caminhão prancha, os policiais viram um maquinário agrícola com as mesmas características informadas.

Na sequência, foi realizada a abordagem e, em vistoria veicular, o condutor informou que havia sido contratado por um desconhecido na cidade de Paulo de Faria (SP), por RS 2.800, para levar o veículo com o maquinário até Ponta Porã (MS).

Foi feito contato com a vítima, que confirmou e reconheceu o maquinário.