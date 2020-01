Homem é encontrado morto em residência 

Por volta de 17h50 deste sábado (4), a Polícia Militar atendeu a solicitação de um encontro de pessoa desfalecida na Rua Brasil, na Vila Barros em Dracena.

Segundo informações, trata-se de Valdemar Soares dos Santos, 58 anos que foi encontrado por familiares. A causa da morte teria sido suicídio por enforcamento.

A Polícia Técnica esteve no local e fez os levantamentos para apurar as reais causas do acontecimento.

O Corpo de Valdemar está sendo velado no Velório Municipal de Tupi Paulista, onde ocorre o sepultamento hoje (5) às 16h. (FONTE: Jorge Zanoni / jorgezanoni.com.br)