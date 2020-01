Capotamento deixa homem ferido

Um motorista ficou levemente ferido após capotar o veículo que dirigia, um Ômega, placas de Osvaldo Cruz, na noite deste sábado (04).

Segundo informações levantadas no local do acidente, J. C. G., de 36 anos, seguia sentido Osvaldo Cruz ao trevo, quando no acesso à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, sentido Inúbia Paulista, por motivos a serem investigados, capotou o veículo.

O Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz foi acionado e encaminhou a vítima com ferimentos leves para a Santa Casa local.

Apoiaram a ocorrência, a Polícia Militar Rodoviária Base Operacional de Adamantina, Policiamento Ostensivo de Área e uma equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagem). (FONTE: Metrópole FM com fotos de Cristiano Nascimento)