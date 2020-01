FETO NA REDE DE ESGOTO: Jovem de 26 anos é identificada e diz ter sofrido ‘aborto espontâneo’

A polícia não acredita nesta versão, conforme o delegado, pois é uma mulher aparentemente saudável e as contrações podem caracterizar o uso de algum medicamento abortivo.

O caso segue em investigação com a natureza de morte suspeita, que pode ser alterada no decorrer do inquérito policial, se laudos constatarem algum traço de medicamento abortivo no organismo da jovem.