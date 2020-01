SP-294: Governo de SP promove leilão para concessão de rodovias nesta quarta

O Governo do Estado de São Paulo promove, na próxima quarta-feira (8), o leilão de rodovias estaduais paulistas do lote Piracicaba-Panorama (Pipa).



Com 1.273 km, a concessão de 30 anos prevê investimentos de R$ 14 bilhões para a estrutura que atende desde região de Campinas até a divisa com o Mato Grosso do Sul.

Na busca de manter o padrão de investimentos exigidos nas concessões paulistas, a gestão João Doria (PSDB) abriu mão de um potencial de outorga estimado em R$ 2 bilhões, sendo uma das estratégicas para “manter o nível”, e estabeleceu o valor de R$ 15 milhões como lance mínimo para a disputa.

A novidade desta concessão, segundo a gestão, é o Desconto de Usuário Frequente (DUF), modelo que beneficiará os motoristas que utilizam o trecho com mais frequência. O governo planeja outras intervenções, como 600 km de duplicações e novas pistas. Haverá, também, faixas adicionais e vias marginais, entre outras obras, como escoamento da produção regional e segurança viária. (FONTE: R7 Planalto)