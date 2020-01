Carga de cocaína que pode estar avaliada em mais de um milhão de reais é apreendida pela Polícia Rodoviária

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu no final da tarde desta sexta-feira (10), uma carga de cocaína que pode estar avaliada em mais de R$ 1. 350.000,00.

Durante ação de fiscalização pela Rodovia Olímpio Ferreira da Silva (SP-272) em Mirante do Paranapanema (SP), os policiais rodoviários obtiveram êxito em localizar 135 quilos da droga que estavam escondidos nos cilindros de ar de uma carreta.

A abordagem ocorreu no km 39,800 da citada rodovia onde o motorista que tem 34 anos conduzia a carreta com placas de Sorriso (MT) ao ser abordado apresentou “grande nervosismo” motivando assim uma vistoria minuciosa no veículo.

Na vistoria, os policiais notaram nos semirreboques, que os cilindros de ar apresentavam uma aparência anormal.

Diante dos fatos, o veículo foi escoltado até a Base Operacional da Polícia Militar Rodoviária em Presidente Prudente, onde um cão farejador do Canil do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) apontou que nos cilindros estava escondida a droga.

Os cilindros foram removidos e os policiais localizaram 129 tabletes de cocaína que estavam escondidos no interior das peças.

O motorista recebeu voz de prisão e foi levado juntamente com a droga e o veículo, à Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente.

No total, a cocaína apreendida pesou 135,300 quilos e pode estar avaliada em R$ 1. 350.000,00.

FOTO: Celso Alípio/Presidente Prudente