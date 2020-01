Conselheiras tutelares são empossadas no gabinete do prefeito de Mariápolis

Na manhã de sexta-feira (10) ocorreu a sessão solene de posse das novas conselheiras tutelares de Mariápolis para o quadriênio 2020/2024. Quatro foram reeleitas ao cargo, sendo Érica Coletti, Érica Moura, Vamila Rombalde e Fabiana Santello Dantas e a nova eleita foi Bruna Galindo.

As novas conselheiras tutelares foram empossadas pelo presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mariápolis (CMDCA), Sidney Alves Bomfim Pinheiro.

Estiveram presentes o prefeito Val Dantas, a primeira-dama e secretária da Secretaria de Assistência e Promoção Social Rose Barbosa, vice-prefeita Hermínia Jordão, presidente da Câmara Valdecir (Chimba), vereadoras Lucimar e Cidinha, assistente social Mônica e o secretário jurídico dr. Evander.



As autoridades parabenizaram as empossadas e desejaram sucesso nessa nova jornada referente ao quadriênio 2020/2024, continuando os trabalhos com presteza à população. O prefeito Val Dantas parabenizou e agradeceu a presença de todos. Declarou ainda que a administração continuará a disposição do conselho.

O presidente Sidney agradeceu ao prefeito Val Dantas e destacou o empenho da administração em adquirir um veículo 0 km, cinco computadores novos, impressora, bebedouro, reforma do prédio, cursos de capacitações e outras melhorias que oferecem melhores condições de trabalho das conselheiras, resultando num melhor atendimento à população.