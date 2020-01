FLÓRIDA: Durante apreensão de menor infrator, Polícia localiza drogas em sua casa e o autua por tráfico

A ação conjunta das Polícias Civil e Militar de Flórida Paulista ocorrida nesta sexta-feira (10), durante o cumprimento de um mandado de apreensão de um menor expedido pela Justiça resultou na localização de drogas e também em sua autuação pelo ato infracional de tráfico de entorpecentes.



Segundo informou a Polícia Militar, ao chegar na residência localizada na Avenida Regina Stéfani, os policiais localizaram o menor sob o qual pesava o mandado de apreensão e recolhimento na Cadeia Pública de Adamantina e posteriormente na Fundação Casa, momento em que o mesmo passou a se portar de maneira estranha, demonstrando nervosismo exagerado, o que motivou uma vistoria ampla no imóvel que foi autorizada pelo tio do infrator que se encontrava no local.



Em uma mala de roupas, foi localizado um recipiente plástico contendo em seu interior sete invólucros de cocaína.



O menor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia na companhia do tio que foi qualificado como testemunha do encontro do entorpecente.



O delegado elaborou o boletim de ocorrência de ato infracional / tráfico de entorpecentes e o menor permaneceu à disposição da Justiça.