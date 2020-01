Motociclista sofre fratura exposta após colisão em Tupã

Um motociclista foi socorrido pelo resgaste do Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (10), após acidente na Avenida Tamoios em Tupã. A ocorrência foi por volta das 12h30.

Segundo apurado, uma caminhonete com placas de Parapuã teria parado na Avenida sem estacionar o veiculo para desembarcar um passageiro, quando o motociclista não conseguiu frear a moto e bateu na porta do veículo no lodo do passageiro.

A vítima foi socorrida à Santa Casa de Tupã pelos bombeiros com uma fratura exposta no pé esquerdo e várias escoriações pelo corpo.

Fonte: Tupã Notícias/Fotos: Mais Tupã