Santos joga em Osvaldo Cruz pela 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Osvaldo Cruz será sede da 2ª Fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela com locais e datas das partidas 1 a 16 da segunda fase da 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Os 16 primeiros jogos serão realizados neste sábado (11), com a agenda começando às 11h com três partidas. Veja:



– Botafogo-SP x Botafogo, às 11h, em Assis (SPORTV)

– Vitória-BA x Paraná Clube, às 11h, em Jaú

– Desportivo Brasil x Capivariano, às 11h, em Porto Feliz

– Internacional x Volta Redonda, às 13h45, em Capivari (SPORTV)

– Joinville x Tanabi, às 15h, em Tanabi

– Juventude x Francana, às 15h, em Cravinhos

– Tupi x Gama, às 15h, em Indaiatuba

– Taboão da Serra x Ituano, às 15h, em Embu das Artes

– Santos x Ponte Preta, às 16h, em Osvaldo Cruz (GLOBOESPORTE.COM)

– Grêmio Novorizontino x Atlético-GO, às 16h, em Bauru

– RB Brasil x Serra, às 16h, em Rio Claro

– Votuporanguense x Mirassol, às 16h, em Bálsamo

– Athletico-PR x Bahia, às 16h, em Jundiaí (SPORTV)

– Fluminense x CRB, às 18h30, em Itu (SPORTV)

– Londrina x Timon-MA, às 19h, em Osvaldo Cruz

– Corinthians x Cuiabá, às 21h, em Franca (SPORTV)

Entre os jogos iniciais, está o duelo entre o Botafogo (RJ) e o Botafogo de Ribeirão Preto, no Estádio Tonicão, em Assis, com transmissão do SporTV.

Inter x Volta Redonda (às 13h45), Athletico-PR x Bahia (às 16h), Fluminense x CRB (às 18h30) e Corinthians x Cuiabá (às 21h) também terão transmissão do SporTV. O GloboEsporte.com transmite com exclusividade Santos x Ponte Preta (às 16h).

Os demais jogos da segunda fase aguardam o fechamento da primeira fase classificatória, que ocorre nesta sexta-feira (10), com jogos em seis chaves.

Globo Esporte, Osvaldo Cruz – SP